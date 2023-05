Beppe Convertini è un attore, conduttore televisivo e radiofonico italiano, nato a Martina Franca il 20 luglio 1971. Della sua vita privata si conosce poco dal momento che Giuseppe – questo il suo vero nome di battesimo – è sempre stato un personaggio riservato.

La carriera di Beppe Convertini

Beppe Convertini ha iniziato la sua carriera nello spettacolo nel 1989 come modello per i più grandi stilisti, a Milano, Parigi e New York. Nel 1994 ha debuttato sul grande schermo con il film Belle Al Bar di Alessandro Benvenuti e in TV con il Festivalbar su Italia 1. L’anno successivo ha condotto lo spazio giovani della trasmissione Canzone D’Autore su Rai 1.

Ha recitato anche a teatro, ne Il Passerotto con Leopoldo Mastelloni e in Sex In The City con Luca Biglione. Ha partecipato a diverse fiction televisive, tra cui Vivere su Canale 5 e Fratelli Detective su Rai 1. Ha condotto vari programmi televisivi, tra cui Estate Sul 2 su Rai 2, Linea Verde su Rai Uno e La Vita In Diretta Estate su Rai Uno. Ha lavorato anche alla radio, conducendo Gente Della Notte su Rai Radio 2.

La sua ultima interpretazione al cinema è stata in occasione del film 72 Ore di Luciano Luminelli al fianco di Corinne Clery, Kaspar Capparoni, Sebastiano Somma e Debora Caprioglio. Beppe Convertini è anche autore di tre libri, l’ultimo dei quali è uscito nel 2023 con Rai Libri dal titolo Paesi Miei.

La vita privata di Beppe Convertini

Beppe Convertini è molto riservato sulla sua vita privata e non si sa molto delle sue relazioni sentimentali. Si vocifera che abbia avuto una relazione con Flavia Vento. Attualmente sembra essere single e non avere figli. È molto legato ai suoi fan, che lo seguono sui social network come Instagram e Facebook.