Nome: Ainett Mery

Cognome: Stephens Sifontes

Anno di nascita: 1982

Paese: Venezuela

Categoria: Televisione

Chi è Ainett Stephens

Ainett Stephens è una modella e influencer venezuelana naturalizzata italiana, nata a Ciudad Guayana il 28 gennaio 1982.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nel 2000, quando si è classificata tra le dieci semifinaliste del concorso di bellezza Miss Venezuela. In seguito ha posato per un calendario il cui ricavato è stato devoluto alle popolazioni dell’Amazzonia. Dopo aver lavorato come modella di intimo in Sudamerica, nel 2004 si è trasferita in Italia.

La sua carriera di conduttrice inizia con le tre edizioni del format televisivo Real TV su Italia 1 dal 2005 al 2007, dedicato ai documentari.

Nel 2006 si è resa popolare interpretando la “gatta nera” al game show Mercante In Fiera condotto da Pino Insegno su Italia 1. Nel 2007 ha affiancato Daniele Bossari nella conduzione del quiz Azzardo su Italia 1. Nel 2008 con Taiyo Yamanouchi, ha presentato la terza stagione del programma comico La Tintoria su Rai 3. Nel 2011 ha fatto parte del cast fisso dello show comico Saturday Night Live from Milano, trasmesso su Italia 1.

Dal 2007 al 2009 ha condotto il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo su Rai 3. Nel 2011 ha debuttato come attrice cinematografica nel film Amici Miei – Come Tutto Ebbe Inizio, diretto da Neri Parenti. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello VIP 6 su Canale 5.

Vita privata

Nella sua vita privata, dopo una relazione durata nove anni, il 3 settembre 2015 si è sposata con l’imprenditore Nicola Radici, con cui ha avuto un figlio, Christopher, con disturbo dello spettro autistico. A proposito di suo figlio, la Stephens ha detto: