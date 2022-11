Il Black Friday Amazon, anche quest’anno, arriverà prima grazie ad offerte anticipate dello store rispetto all’appuntamento esatto del venerdì nero del 25 novembre. Davvero tra una manciata di giorni dovrebbe essere possibile approfittare già dei primi sconti, con occasioni sempre più propizie fino alla ricorrenza dello shopping pre-natalizio per antonomasia. Davvero è il caso di riportare ogni informazione finora disponibile per capire esattamente in qualche direzione si andrà di qui a qualche settimana.

Come riportato da Repubblica, sembrerebbe proprio che i primi sconti “early” Black Friday Amazon partiranno il giorno 8 novembre, cioè martedì prossimo. La cosa, per quanto ancora non ufficializzata, non stupisce affatto e per un semplice motivo: anche in occasione del 2021 si diede il via alle promozioni sempre il giorno 8 novembre.

Probabilmente i primissimi scontri Black Friday Amazon investiranno soprattutto i dispositivi a marchio dello store come capita spesso anche in occasione del Prime Day. Le promozioni anticipate poi ci terranno compagnia fino alla settimana del 21 novembre. Con questa data dovrebbero iniziare i veri e proprio sconti pre-natalizi e dunque si potranno fare affari anche nelle giornate precedenti proprio al venerdì 25 novembre.

Un ultimo chiarimento è d’obbligo prima di concludere. Il Black Friday Amazon avrà una lunga coda di offerte dopo il 25 novembre. Come è noto, il lunedì successivo al venerdì nero ossia il 28 novembre ricorre il cosiddetto Cyber Monday. Quest’ultima sarà una nuova occasione di acquistare prodotti (soprattutto quelli hi-tech) al minor prezzo possibile rispetto a quello ordinario di listino. La lunghissima carrellata di sconti che, come intuibile, si protrarrà per settimana, sarà di certo programmata per stimolare le vendite in un periodo pure segnato da una crescente crisi economica. Molti analisti, in effetti, prevedono che gli acquisti per le feste potrebbero subire una certa flessione per la naturale inclinazione al risparmio di sempre più persone in Italia come nel mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com