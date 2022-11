All’orizzonte si stagliano delle rimodulazioni Fastweb che impatteranno i clienti del servizio di linea fissa. Le modifiche unilaterali del contratto sono previste a partire dal giorno 1 dicembre e comporteranno un incremento della spesa da pochi centesimi fino a circa 5 euro.

I rincari impatteranno un numero importante di tariffe. Gli esperti di Mondomobileweb hanno raccolto l’elenco esatto dei piani interessati appunto e questi sono tutti riportati nell’elenco seguente.

Fastweb Casa Privilege: l’aumento mensile varierà da 0,24 euro a 4,95 euro in base ai clienti;

Fastweb Casa: l’aumento mensile varierà da 0,06 euro a 4,95 euro;

Fastweb Casa Inbound: l’aumento mensile varierà da 0,07 euro a 4,86 euro;

Fastweb Casa OutBound: l’aumento mensile varierà da 0,24 euro a 4 euro;

Fastweb Casa Light: l’aumento mensile varierà da 0,06 euro a 5 euro;

Fastweb NeXXt Casa: l’aumento mensile varierà da 0,06 euro a 5 euro;

Jet: l’aumento mensile varierà da 0,12 euro a 5 euro;

Naviga Senza Limiti: l’aumento mensile varierà da 0,13 euro a 4,87 euro;

Superjet: l’aumento mensile varierà da 0,06 euro a 4,93 euro;

Supersurf: l’aumento mensile varierà da 0,22 euro a 4,95 euro.

Una volta chiarite quali sono le offerte coinvolte dalle prossime rimodulazioni Fastweb, è anche necessario chiarire che sarà concesso recedere dal proprio contratto nel caso in cui si decida di non adeguarsi alle modifiche. L’operazione potrà essere effettuata con una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), con l’invio di una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. Ancora sarà possibile anche rivolgersi ad un negozio Fastweb o procedere tramite l’app MyFastweb. Per la specifica operazione non ci saranno penali e neppure costi di disattivazione da pagare entro il prossimo 15 gennaio. Ai clienti resta dunque la scelta di restare con l’operatore alle nuove condizioni oppure no.

Continua a leggere su optimagazine.com