Nessuna pausa per gli sviluppatori Apple: l’aggiornamento iOS 16.2 (naturalmente solo nella sua prima beta) è stato già rilasciato, in pratica subito dopo l’update iOS 16.1 definitivo di inizio settimana. Un nuovo pacchetto software è dunque già in sperimentazione con una serie di novità pure interessanti.

Va subito chiarito che non è stata solo la beta iOS 16.2 (per gli sviluppatori) a fare capolino ma con essa anche i firmware di test iPadOS 16.2 e di macOS Ventura 13.1. Per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento software per iPhone e iPad, Apple ha introdotto la prima versione dell’app Freeform; quest’ultima è una preziosa e utile lavagna digitale (senza limiti) che consentirà di lavorare in modo collaborativo ad uno stesso progetto. Per quanto riguarda poi più nello specifico la sola versione per tablet, grazie a Stage Manager, gli esperti stanno garantendo il supporto per i display esterni su dispositivi con chip M1 o M2. Aumenta anche il numero di app supportate per l’uso contemporaneo, 8 e non più 4.

Sempre il primo aggiornamento iOS 16.2 mostra dei miglioramenti all’app Casa, resa ancora più efficiente e stabile. Un’altra piccola novità di carattere grafico poi riguarda la sezione aggiornamenti software in Impostazioni. Qui la dicitura relativa alla versione della release appare in un carattere più grande, in grassetto e dunque più in evidenza.

Per finire, una precisazione a parte merita la novità iOS 16.2 abbinata alle chiamate SOS. Visti i primi riscontri degli utenti che da più parti del mondo hanno riferito di telefonate di emergenza partite per errore (vedi il caso di possessori di iPhone impegnati in un giro sulle montagne russe o altre attrazioni), Apple sta cercando di indagare meglio sulla questione. Proprio con il primo firmware di test introduce una sezione di feedback dove gli utenti potranno segnalare casi di errore, specificando la loro personale esperienza.

