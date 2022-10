Parlare di down a proposito dei problemi ING Direct sarebbe esagerato, almeno per ora, ma è chiaro che il disservizio di oggi 25 ottobre debba essere analizzato con grande attenzione dai tecnici e dai clienti. A distanza di poche settimane dall’ultimo malfunzionamento con questo brand, come vi abbiamo riportato con un altro articolo che risale ad inizio mese, è molto importante provare a capire come stiano andando le cose stamane. Nella speranza che la questione sia archiviata in pochi minuti, o che quantomeno qualcuno ci fornisca informazioni ufficiali su quanto avvenuto.

Analizziamo più da vicino i problemi ING Direct: qualcuno parla di down sul login con app

Cosa sappiamo, al momento della pubblicazione del nostro articolo, a proposito dei problemi ING Direct? Effettivamente, le ipotesi di down legate al mancato login con app non sono del tutto campate per aria. Su Facebook, infatti, qualcuno sta facendo presente il disservizio specifico all’assistenza, con la speranza di ottenere prima possibile una risposta concreta su quanto avvenuto a partire dalle 9 di questa mattina. Tutti si focalizzano sul discorso applicazione, motivo per il quale non escludo che tramite PC sia possibile accedere al proprio conto.

Resta il fatto che i problemi ING Direct si possano monitorare in tempo reale tramite la specifica pagina di Down Detector. Numeri da non sottovalutare al momento, ma non tali da indurre i clienti a parlare di un blocco totale della piattaforma a mio modo di vedere. Nei prossimi minuti proveremo a capirci qualcosa di più su quanto avvenuto con l’app della banca, ma al momento non possiamo fare altro che invitare gli stessi utenti a commentare il nostro articolo di oggi, con eventuali riscontri si quanto registrato.

Anche voi state notato problemi ING Direct in fase di login con l’app ufficiale? Fateci sapere qui di seguito, in modo da anticipare eventuali feedback ufficiali.