Ci sono seri problemi ING Direct al momento dell’accesso nell’home banking per numerosi clienti in questo lunedì 22 novembre. Si tratta di anomalie davvero limitanti per chi ha la necessità di eseguire operazioni e controllare il proprio conto, magari anche per esigenze lavorative. Qual è l’esatto stato del servizio e quali sono i numeri di assistenza per ottenere un adeguato supporto oggi e sempre?

La tipologia di problemi

I problemi ING Direct odierni partono dall’app dell’istituto bancario. Al momento dell’accesso nel proprio profilo, nonostante l’inserimento di user name e password corretti, la pagina va in continuo caricamento oppure restituisce anche un messaggio con errore di comunicazione. Mancando totalmente il supporto dell’app appare evidente come sia impossibile anche entrare nel proprio account da browser web, vista la mancanza dell’autorizzazione necessaria con codice di sicurezza.

Per il momento non abbiamo riscontri ufficiali sui problemi ING Direct attuali che ci diano dettagli sui motivi scatenanti dei malfunzionamenti. Per questo motivo è anche impossibile stabilire se le difficoltà potranno essere superate in breve tempo oppure no.

Assistenza

Il numero da contattare risponde al recapito 800 71 72 73. La chiamata potrà essere effettuata sia da fisso che da mobile ma dall'Italia. Per quanto riguarda i contatti dall'estero, bisognerà rivolgersi invece al numero 02 999 67 8.

Aggiornamento 12:45 – I problemi ING Direct per accesso da app oggi 22 novembre, numeri assistenza malfunzionamenti stanno continuando anche in questi minuti. Al tentativo di accesso, gli utenti visualizzano un nuovo messaggio che fa riferimento ad un errore intercorso durante il processo. I clienti del noto istituto bancario sono dunque invitati a ripetere l’operazione. Mancano ancora all’appello feedback ufficiali che forniscano una qualche spiegazione delle difficoltà di scena proprio in questo lunedì. Si spera, ad ogni modo, che il ritorno al pieno funzionamento del servizio sia repentino.