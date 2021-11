Si registrano alcuni problemi ING Direct per i correntisti in questo venerdì 5 novembre. Si tratta dell’accesso all’home banking per determinati clienti che non riescono a controllare il loro conto e neppure svolgere determinate operazioni. Una gran seccatura insomma, soprattutto per chi utilizza il profilo finanziario in ambito lavorativo.

La situazione non è grave, almeno al momento di questa pubblicazione. Nonostante tutto, il servizio Downdetector registra decine di segnalazioni di utenti che hanno problemi ING Direct in queste ore. Chi ha difficoltà, sottolinea di non riuscire ad accedere al proprio profilo da app su smartphone come da browser su un computer, come testimoniato ad esempio da alcuni clienti sui social.

Per il momento, non ci sono comunicati da parte dell’istituto bancario sulla vera natura dei problemi ING Direct odierni. La situazione continuerà ad essere monitorata per capire se ci sarà un rapido ritorno alla normalità o ci saranno ancora dei disservizi nelle prossime ore. Per chiunque dovesse visualizzare specifici errori bloccanti in questi minuti, i canali di assistenza restano sempre gli stessi. Il numero 800 71 72 73 è a disposizione di tutti i clienti che chiamano dall’Italia, sia da fisso che da cellulare; il recapito 02 999 67 89 è utilizzabile da chi si trova all’estero.

Aggiornamento 14:30 – Le difficoltà per i clienti ING Direct sono ancora di scena in questo venerdì 5 ottobre. Al tentativo di login nel proprio profilo bancario, ancora diversi utenti lamentano l’impossibilità di accedere alla piattaforma di home banking. Non ci sono particolari discriminanti tra chi effettua l’operazione da browser, dunque da un computer, e chi invece procede all’operazione da app (su Android come su iPhone). Mancano tuttora dei riscontri ufficiali sulle anomalie in corso: difficile èdunque stabilire se ci sarà un rapido o solo lento ritorno alla normalità per il servizio.