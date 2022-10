Si registrano in questi minuti problemi ING Direct sulla carta abbastanza seri, ma che allo stesso tempo potrebbero essere risolti nel giro di pochi minuti. Dando uno sguardo allo storico dell’azienda, infatti, emerge che di solito anomalie del genere vengono affrontate in poco tempo dai tecnici, motivo per il quale ci sono i presupposti per essere fiduciosi su un intervento tempestivo. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dello staff. Va detto che da circa un anno non ci ritroviamo nelle condizioni di affrontare questioni simili con il brand in questione.

Registrati problemi ING Direct con dati sul conto non disponibili oggi 1 ottobre in Italia

Per farvela breve, si riscontrano problemi ING Direct con dati sul conto non disponibili da oggi 1 ottobre. L’anomalia è venuta a galla attorno alle 10, mentre al momento della pubblicazione non abbiamo ancora un feedback ufficiale dell’assistenza. Le segnalazioni, più o meno, vanno in questa direzione: “Oggi sul conto corrente arancio mi esce scritto dati momentaneamente non disponibili. Come faccio a sapere quanto c’è sul conto? Da stamattina è così“.

Come sempre avviene in questi casi, è possibile monitorare l’andamento dei problemi ING Direct anche attraverso Down Detector, che ci fornisce una panoramica in tempo reale sulla mole di segnalazioni da parte del pubblico. L’auspicio è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile, ma è chiaro che sarebbe utile quantomeno una risposta per comprendere la natura del disservizio di oggi. Il login funziona, ma risulta impossibile prendere visione di dati e movimenti una volta entrati.

Anche voi riscontrate problemi ING Direct? Fateci sapere con un commento a fine articolo, così da avere un quadro della situazione più chiaro per chi in questi minuti brancola nel buio con il proprio conto.