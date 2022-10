Mancano soli due giorni all’uscita iOS 16.1 nella sua versione definitiva. Lunedì 24 ottobre la distribuzione dell’aggiornamento partirà su tutti gli iPhone supportati (in pratica quelli che hanno già ricevuto iOS 16). Ad oggi, già conosciamo tutte le novità a cui hanno lavorato gli sviluppatori perché messe in evidenza dalle beta ma anche dall’ultima Release Candidate di martedì scorso. Ancora, l’update si propone anche come soluzione a numerosi problemi riscontrati fino ad ora (si spera anche di quelli relativi al consumo eccessivo della batteria).

La primissima novità riguarda l’introduzione di una libreria separata per condividere foto e video con un numero massimo di 5 persone, In ogni momento, sarà possibile accedere alla sezione condivisa appunto per poi tornare a quella personale con un semplice filtro. In base ai permessi prescelti, si potrà scegliere chi può procedere alle modifiche, all’inserimento o all’eliminazione di foto.

Altra novità attesa all’uscita iOS 16.1 è quella relativa ad Apple Fitness+, funzione supportata su iPhone ora anche senza Apple Watch. Alcuni cambiamenti riguardano anche la condivisione delle chiavi dell’auto, di una camera d’albergo presenti su Wallet, in totale sicurezza via app Messaggi o anche WhatsApp.

Oltre alle novità pure importanti riportate fino a questo momento, l’uscita iOS 16.1 è attesa anche nell’ottica di superare alcuni problemi di rilievo. Dopo l’aggiornamento, dovrebbe essere un lontano ricordo il bug per il quale le conversazioni già eliminate potevano comparire nell’elenco delle conversazioni di Messaggi. Per quanto riguarda poi gli iPhone 14 Pro, dovrebbe essere stata messa la parola fine all’anomalia per la quale il contenuto della Dynamic Island non era disponibile durante l’utilizzo di “Accesso facilitato”.

Per quanto riguarda il fenomeno del battery drain sugli iPhone con aggiornamento iOS 16 e update minori successivi, in questo momento che precede l’uscita iOS 16.1 non abbiamo l’assoluta certezza che giungerà una soluzione al calo repentino della batteria appunto. Purtroppo i passi in avanti in questo senso potranno solo essere testati su strada, al momento dell’update finale per tutti.

