T’Appartengo di Ambra, questo il brano scelto – insieme a tanti altri – dalla neo ministra dell’Università Anna Maria Bernini per documentare il momento del giuramento del nuovo governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni nelle storie Instagram.

Enfasi su “adesso giura”, ovviamente, e la scelta ha scatenato l’ironia sui social. Questa mattina al Quirinale abbiamo assistito al giuramento del nuovo governo. Alle 10:34 di sabato 22 ottobre Giorgia Meloni e i suoi ministri sono ufficialmente entrati in carica. Un nuovo assetto politico particolarmente apprezzato da Adriano Celentano, che alla nuova premier ha dedicato parole di encomio: “Fantastica, rivoluzionaria”, ponendo l’accento sul fatto che la leader di Fratelli d’Italia sia il primo Presidente del Consiglio donna della storia d’Italia.

Anna Maria Bernini, per porre l’enfasi sul momento importante, ha pubblicato le immagini su Instagram e come sottofondo ha scelto T’Appartengo di Ambra. Sui social, come già detto, non sono mancati i commenti. Selvaggia Lucarelli si è posta in prima linea postato le immagini e aggiungendo un facepalm come emoji.

Tra le canzoni scelte, anche Emozioni di Lucio Battisti e Vado Al Massimo di Vasco Rossi. Una utente scrive:

“Credo che in certi contesti bisognerebbe mantenere un certo contegno e ufficialità. poi non faccio la morale a chi ride perché è effettivamente demenziale, critico la persona a cui è venuta l’idea”.

Un’altra scrive: “Dopo aver appurato che è tutto reale e non c’era droga nello spumante di ieri, posso dire che viviamo nel migliore degli universi possibili”.

Per il momento Ambra Angiolini non ha commentato, e il suo impegno ad X Factor potrebbe essere la priorità. “Ecco il livello dei ministri”, commenta un altro utente. La playlist di Anna Maria Bernini è dunque in trend topic sui social proprio per le scelte musicali della neo ministra.

