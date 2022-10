Ha stupito tutti, o forse no, il commento di Adriano Celentano sul governo Meloni. Il pensiero del Molleggiato, dopo le esternazioni di Morgan, in effetti mancava.

Il ragazzo della via Gluck si era già espresso prima delle elezioni politiche, e in un’occasione ha attaccato Giuseppe Conte per difendere Matteo Renzi, ma il Molleggiato non si è mai nascosto dal definirsi “grillino”, termine usato da lui stesso per giustificare il suo pensiero.

Nell’ultimo post sulla sua pagina Instagram L’Inesistente, Adriano Celentano ha commentato con queste parole il nuovo governo trainato da Giorgia Meloni:

“Fantastica Giorgia! Non ci crederai, ma la tua apparizione al Quirinale fra i ‘sommi sacerdoti’ emanava un qualcosa di rivoluzionario! Te lo dice l’unico vero grillino. Non era mai successo, specie in un Paese difficile come l’Italia, che una donna arrivasse ad essere capo di un governo. L’unico neo apparso su tutti i video dei telegiornali, è la presenza di una figura femminile sul lato sinistro del gruppo. È un vero peccato che né lei, né lui, abbiano avuto la delicatezza, per non dire il buonsenso, di far sì che almeno nella delegazione, come unica donna, ci fossi soltanto tu, Giorgia”.

Tra i commenti non manca il dissenso: “La politica è roba melmosa, perché ti vuoi sporcare?”. Come per un vecchio post di Celentano, c’è chi scommette sull’identità della “figura femminile sullato sinistro” come “unico neo apparso in tutti i video”. C’è chi sostiene che si tratti di Licia Ronzulli, in effetti alla sinistra di Giorgia Meloni durante il suo discorso al Quirinale.

Per Adriano Celentano, quindi, l’ascesa di Giorgia Meloni alla carica di premier sarebbe “qualcosa di rivoluzionario”, e in effetti il Molleggiato è stato spesso critico nei confronti dei governi precedenti. Per questo omaggio alla leader di Fratelli D’Italia, un commentatore scrivi: “Adriano, non sei un grillino”.

Continua a leggere su optimagazine.com