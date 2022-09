Tra Ambra e Massimiliano Allegri è finita più di un anno fa ma solo adesso l’attrice rompe il silenzio e si lascia andare ad un commento sulla sua relazione passata. Lo fa con l’ironia che da sempre la contraddistingue e lo fa con il sorriso sulle labbra mentre raggiunge un concorrente al centro del palco. Il palco è quello delle Audition di X Factor 2022, giunte al termine giovedì 29 settembre con gli ultimi concorrenti eliminati e gli ultimi posti assegnati per i Bootcamp, la prossima fase.

Samuel e la sua canzone inedita Riso Col Pollo hanno vinto per simpatia ma non si sono aggiudicati un posto verso le tre sedie che ogni giudice dovrà assegnare nello scegliere i concorrenti da portare avanti, lungo la strada verso i Live Show.

Samuel non ce l’ha fatta ma la sua grande passione per Ambra ha spinto la giudice a raggiungerlo dopo la performance per un bacio sulla guancia. Nel momento di dare il suo giudizio e di decidere se consentire a Samuel di proseguire il suo percorso o meno, Ambra si lascia andare ad un riferimento ironico ad Allegri.

Se non fosse “guarita” dalla sindrome del Sì, Samuel sarebbe stato sicuramente il prossimo. Fortunatamente Ambra ha lavorato molto su se stessa negli ultimi 12 mesi e può bocciare Samuel alle Audition, evitando di portarlo con sé ai Bootcamp. L’occasione è anche quella per comunicare alla sua psicoterapeuta – sempre con ironia – di essere (finalmente) guardia.

“Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto il mio ultimo ex, tu saresti stato il prossimo sicuramente. Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita!”, le parole di Ambra.

Per Samuel e la sua Riso Col Pollo è assolutamente NO, 4 no da parte dei giudici di X Factor 2022. Per Ambra invece è sì.