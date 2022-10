No, non c’è alcun segnale di riavvicinamento tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, che nel weekend si sono concessi un po’ di privacy sul lago di Garda insieme ai figli Jolanda e Leonardo. Le speculazioni sono tante, ma gli ex coniugi non si sono affatto nascosti agli occhi del pubblico.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, infatti, hanno documentato il loro weekend sui social, più precisamente nelle storie Instagram. Ciò che si vede è un rapporto pacifico, non mancano gli abbracci e non mancano la complicità.

Soprattutto l’ex volto di Non è La Rai ha sicuramente avuto bisogno di una pausa dal momento che l’occhio dei media è puntato contro di lei per la vicenda dell’abitazione a Milano.

La conduttrice, ora giudice di X Factor, e il cantautore bresciano sono stati insieme dal 2004 al 2015 e tra di loro hanno mantenuto ottimi rapporti. Ambra non ha mai nascosto l’affetto per l’ex Timoria, e lo ha fatto anche in un’intervista rilasciata per Vanity Fair:

“L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”.

Lo stesso Renga aveva detto: “Senza Ambra e i miei figli morirei”. Oggi Francesco è ha una relazione con Diana Poloni, alla quale ha dedicato il brano sanremese Aspetto Che Torni nel 2019. Ambra ha avuto una relazione con Massimiliano Allegri, con il quale ha convissuto proprio nell’appartamento ora all’attenzione dei media dopo la denuncia social di Silvia Slitti.

Nel weekend trascorso insieme, tuttavia, i problemi sono stati messi da parte per il bene dei figli.

Continua a leggere su optimagazine.com