La prova mostrata da Mario Giordano contro Ambra Angiolini nel corso della puntata di Fuori Dal Coro andata in onda il 18 ottobre, dimostrerebbe che contro la conduttrice ci sarebbe una sentenza del Tribunale.

Mario Giordano contro Ambra Angiolini: l’antefatto

Nelle scorse settimane uno sfogo di Silvia Slitti aveva portato il caso all’attenzione pubblica. La conduttrice di X Factor starebbe occupando abusivamente la casa della moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini oltre la data concordata da un contratto, anche dopo l’uscita di scena dell’ex compagno Massimiliano Allegri.

La vicenda era stata ripresa anche da Selvaggia Lucarelli, che ad Ambra Angiolini era riuscita a strappare una brevissima dichiarazione: “Ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”. Sulla vicenda si erano pronunciati anche i legali di Ambra Angiolini che avevano parlato di “notizie riportate in modo distorto e inappropriato“ e “lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini”.

Cos’è successo a Fuori Dal Coro

La vicenda è tornata alla ribalta durante la puntata di Fuori Dal Coro, il format di Mario Giordano, il 18 ottobre. Durante il servizio in cui si vedeva l’ex volto di Non è La Rai eludere le domande dell’inviato, è comparso un documento che dovrebbe essere l’ordinanza di sfratto. Il commento di Mario Giordano:

“Sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra“.

Come scrive Il Giornale, il documento proverebbe sia l’ordinanza si sfratto nei confronti della Angiolini e sia le spese che Allegri e Ambra dovranno corrispondere alla controparte per i costi sostenuti. Si parla di 1300 euro.

Per il momento Ambra non ha commentato il servizio andato in onda. Secondo il documento mostrato durante il servizio, Ambra avrebbe dovuto lasciare la casa il 3 ottobre.

