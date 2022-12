Non tutti sanno che Ambra Angiolini prima di essere riconosciuta come attrice di grande successo, ha compiuto un percorso nel mondo della musica. Non è La Rai e non solo: Ambra vanta all’attivo un brano che ha fatto impazzire intere generazioni negli anni ’90, una hit che ancora oggi viene ricordata con grande piacere. Si intitolava T’Appartengo.

T’Appartengo di Ambra torna in TV grazie alla finale di X Factor 2022. Nel corso dell’ultimo appuntamento con i Live Show al Mediolanum Forum di Assago e in diretta TV, infatti, i giudici di X Factor si esibiscono e anche Ambra torna cantante per una sera.

A X Factor del resto è stata scelta come coach proprio per la sua esperienza nel mondo della musica, un’esperienza che l’ha portata a rilasciare anche un disco. Il brano T’Appartengo di Ambra era infatti contenuto in un album, dal titolo uguale, rilasciato nel 994 con l’etichetta discografica RTI e presentato proprio a Non è La Rai, lo show Mediaset di cui Ambra Angiolini era una delle protagoniste più amate.

Il un rap-melodico di T’Appartengo di Ambra appare ancora oggi molto attuale nelle sonorità, un ritmo coinvolgente che rapisce al primo ascolto, un brano impossibile da non canticchiare sotto la doccia. Torna in televisione per la finale di X Factor, in memoria di quel disco di inediti che nella prima settimana di uscita aveva venduto oltre 100.000 copie con 9 tracce presentate all’interno di Non è La Rai, trasmissione condotta dalla stessa Ambra quell’anno.

Il successo di quel pezzo aveva inoltre consentito ad Ambra di prendere parte al Festivalbar 1995 con il secondo singolo, L’Ascensore, e con la canzone Che Bisogno D’Amore. Nessuna delle due però riuscì a bussare il successo di T’Appartengo.

Testo T’Appartengo di Ambra

Compositori: Ernesto Migliacci / Stefano Acqua

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi “amore mio”

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti Ti giuro amore un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra al mio diario

Dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e pianti

Ed io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

E se non é amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Giura

