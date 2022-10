Siamo ormai in dirittura di arrivo e presto i fan dovranno salutare Can Yaman, Francesca Chillemi e la loro Viola come il Mare che chiuderà i battenti il 4 novembre con la certezza che presto ci saranno nuovi episodi, ma cosa succederà in queste battute finali? Le anticipazioni degli episodi del 28 ottobre di Viola come il Mare raccontano che Raniero Sammartano (Romano Reggiani) potrebbe fare una proposta indecente alla bella protagonista, ma fino a dove si spingerà dopo il loro ultimo avvicinamento?

Sembra proprio che Raniero sia pronto ad una vera e propria convivenza con Viola Vitale e che lei, davanti alla proposta del bel giovane, dovrà prendere una decisione importante, questo metterà in crisi anche Francesco? Come se questa possibile decisione di Viola non lo destabilizzasse, il ben Demir dovrà fare i conti anche con il fatto che la giovane Farah (Kyshan Wilson) lo ha preso in giro.

Sullo sfondo rimangono le indagini di Viola come il Mare 2 e questa volta i protagonisti saranno impegnati con un sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un imprenditore mentre Viola continuerà a portare avanti le ricerche sul padre. Intanto, Raniero aiuta Viola nella ricerca del padre mentre l’ispettore dovrà occuparsi anche del decesso di un uomo investito da un pirata della strada.

Gli avvenimenti terranno impegnata la bella giornalista che per colpa di un raffreddore dovrà rinunciare ad un weekend romantico, sarà un segno del destino che Viola coglierà per la gioia dei fan che la vogliono al fianco di Francesco? Prima di scoprire come andrà a finire, vi ricordo che Viola come il Mare andrà in onda anche oggi, 21 ottobre, su Canale5 con due nuovi episodi.