Viola come il Mare torna anche la prossima settimana, il 21 ottobre, con nuovi episodi in cui assisteremo ad un weekend romantico ma non sarà proprio quello che i fan sognano per i due protagonisti interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman. Le anticipazioni rivelano che Viola è decisa a concedersi un weekend romantico con Raniero ma tutto sembra remare contro di lei: un fastidioso raffreddore, l’intricato omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo e uno strano clima in redazione, riuscirà davvero a farlo?

Sembra proprio di no visto che dovrà desistere e tutto questo mentre Francesco Demir continuerà la sua indagine privata sui trafficanti rifiutandosi di frequentare ancora Farah. Intanto, mentre indaga sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi, Viola scopre una sorprendente verità sul conto dell’amica e collega Tamara, cosa succederà?

Prima di scoprirlo i fan possono mettersi comodi e gustarsi l’episodio in onda oggi, 14 ottobre, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Nel nuovo episodio di Viola come il Mare Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News e mentre la redazione è in subbuglio, Viola riesce a trovare un po’ di felicità accanto a Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre.

Demir, intanto, si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, l’attrazione tra lui e Farah cresce ma porterà davvero a qualcosa di buono? Lo scopriremo solo questa sera quando la fiction sarà di nuovo in onda e i fan potranno gustarsi il trash che ogni venerdì sera la coppia di protagonisti ci regala.