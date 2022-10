Eravamo rimasti al mese di giugno, quando la coppia ha annunciato la separazione dopo 12 anni di relazione: a parte un problema con il fisco spagnolo, la vicenda era destinata a finire nel dimenticatoio. Nel nuovo singolo di Shakira, invece, sembra che ci siano ferite impossibili da rimarginare.

La cantautrice duetta con Ozuna in Monotonía, un brano assolutamente radiofonico e che per questo potrebbe far arrivare il messaggio al diretto interessato con più facilità. Dietro la freschezza di questa bachata pop, infatti, c’è un messaggio inequivocabile: “Non è stata colpa tua, ma nemmeno colpa mia”, e la colpa viene riversata sulla monotonia che dà il titolo al brano.

Atmosfere ben diverse da Te Felicito, con un testo più schietto e meno riflessivo. In Monotonía, tuttavia, c’è anche spazio per le frecciatine: “Improvvisamene non eri più lo stesso, mi hai lasciato per il tuo narcisismo“, e probabilmente in ciò che segue c’è tutta la sofferenza di Shakira: “Hai dimenticato quello che eravamo una volta”.

Quando la ex coppia ha reso nota la separazione, voci indiscrete parlavano di un presunto tradimento da parte del calciatore, ma nell’ultima intervista concessa a Elle Shakira non ha confermato né smentito questo particolare.

“Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. È difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando, perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione regolare”.

Nello specifico:

“Penso che quei dettagli siano in qualche modo troppo privati per essere condivisi , almeno in questo momento: tutto è così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia”.

Dopo la separazione da Piqué, Shakira ha lamentato più volte la presenza di paparazzi intorno alla sua proprietà.

[Outro: Ozuna] Ozuna, ah Shaki, je Hi Music Hi Flow

[Coro: Shakira] No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría

Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

Te lo digo con sinceridad To’ está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya) No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi) Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

[Verso: Ozuna & Shakira, Ambos] Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud Tú no daba’ ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando Este amor no ha muerto, pero está delirando Ya de lo que había ya no hay na’

[Post-Coro: Shakira & Ozuna] De repente ya no eras el mismo (El mismo) Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo) Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh) Eh-eh, ey

[Coro: Ozuna & Shakira] No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

[Coro: Shakira] No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría

[Intro: Ozuna]

Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, uh

Sì

[Coro: Shakira]

Non è stata colpa tua, non è stata colpa mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male (Mmm, ah)

Sapevo che sarebbe successo

[Post-Chorus: Shakira]

Tu fai le tue cose, io faccio lo stesso

Sempre alla ricerca delle luci della ribalta

Hai dimenticato quello che eravamo un tempo

E la cosa peggiore è che

[Coro: Ozuna & Shakira]

Non è stata colpa tua, ma nemmeno mia.

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto nulla, ma mi ha fatto male (Mmm, ah)

Sapevo che sarebbe successo (Oh-oh-oh)

[Post-Chorus: Shakira & Ozuna]

Improvvisamente non eri più lo stesso (The same)

Mi hai lasciato per il tuo narcisismo (egoismo)

Hai dimenticato quello che eravamo una volta (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ehi

[Verse: Ozuna & Shakira, Both]

Lei si è distanziata con il suo atteggiamento e questo mi ha messo in difficoltà.

Non hai dato la metà, ma so che ho dato più di te.

Stavo correndo per qualcuno che non camminava nemmeno per me…

Questo amore non è morto, ma sta delirando

E quello che c’era non c’è più

Ve lo dico con sincerità

Fa freddo come a Natale

È meglio che tutto questo sia finito (Ya, ya)

Non dirmelo di nuovo, l’ho già visto (l’ho già visto)

Che ti amo, ma amo di più me (More to me)

È un addio necessario

Ciò che un tempo era incredibile è diventato routine

Non sento il sapore delle tue labbra

Ora è tutto il contrario, e la cosa peggiore è che

[Coro: Shakira]

Non è stata colpa tua, ma nemmeno mia.

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto nulla, ma mi ha fatto male (Mmm, ah)

Sapevo che sarebbe successo

[Post-Chorus: Shakira & Ozuna]

Tu fai la tua cosa, io faccio lo stesso (Same)

Sempre alla ricerca delle luci della ribalta

E hai dimenticato quello che eravamo un tempo

Eh-eh, ehi

[Outro: Ozuna]

Ozuna, ah

Shaki, heh

Hi Music Hi Flow