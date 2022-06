Dopo le prime indiscrezioni sul presunto tradimento del calciatore, Shakira e Piqué si separano. La conferma arriva dalla stessa coppia che ha diffuso la notizia in un comunicato inviato alle principali redazioni internazionali.

Shakira e Piqué si separano

La cantautrice colombiana e il campione del Barcellona hanno divulgato una nota congiunta che recita quanto segue:

“Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

Le voci sulla crisi di coppia alimentate dopo due articoli pubblicati su El Periodico erano dunque fondate. Per il momento i due interessati non hanno rilasciato dichiarazioni sui social, ma nella nota pubblicata oggi 4 giugni la ex coppia lascia intendere che non verranno fornite altre informazioni sulla loro situazione personale.

Il presunto tradimento

Secondo le indiscrezioni pubblicate da El Periodico, da un mese Piqué vive da solo nel suo appartamento a Barcellona dopo che Shakira ha scoperto un suo tradimento.

Il calciatore, infatti, avrebbe tradito la popstar di Waka Waka con una 20enne e per questo ha deciso di lasciare il nido d’amore. A scoprire il tradimento sarebbe stata la stessa Shakira, come si evince dal singolo Me Felicito in cui sembra rivolgersi a un uomo che ha deluso le sue aspettative e verso il quale nutre un forte risentimento.

Ancora, Piqué sarebbe ormai abitudinario della vita notturna di Barcellona, e sarebbe stato visto più volte in compagnia di ragazze all’interno dei night club.

In un primo momento i rumor vedevano il calciatore in un flirt con la madre di Pablo Gavi, suo compagno di squadra.

Di fatto, Shakira e Piqué si separano, ma nella nota diffusa non si fa alcuna menzione al tradimento probabilmente per non alimentare altre voci di corridoio.

Continua a leggere su optimagazine.com