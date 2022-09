Shakira andrà a processo per una presunta frode fiscale per la quale i giudici hanno chiesto 8 anni di reclusione. La notizia arriva dopo il gossip sulla fine della relazione con il campione Piqué, e in questo caso si tratta di una vicenda che la cantautrice di Whenever Wherever porta avanti da diversi anni.

Shakira a processo, cos’è successo

Secondo le autorità, Shakira avrebbe mancato nel pagamento di tasse presso il Tesoro spagnolo tra il 2012 e il 2014 con una cifra pari a circa 13,9 milioni di dollari di imposte sul reddito e il patrimonio.

Nella giornata di ieri, martedì 27 settembre, i giudici hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’artista e i pubblici ministeri chiedono la reclusione fino a 8 anni e 2 mesi e una multa di 23,7 milioni di dollari. Il processo è stato istituito dopo la chiusura delle indagini nel 2021. Nel frattempo tutti i tentativi di Shakira e dei suoi legali di trovare un accordo con la Procura di Barcellona sono stati vani.

I legali della cantante, infatti, avevano tentato di trattare con i giudici i quali avevano acconsentito a ridurre la pena detentiva per evitare il carcere, ma alla sola condizione – scrive El Paìs – che Shakira ammettesse le sue colpe e restituisse il denaro.

Colpe, queste, che l’artista ha sempre respinto. Gli avvocati di Shakira, inoltre, sostengono che l’artista abbia pagato tutte le tasse contestate dal governo con almeno 3 milioni di interessi.

La data dell’udienza non è stata ancora fissata.

Le accuse di Shakira contro il governo spagnolo

La cantante non ha mai nascosto il suo disappunto.

In una recente intervista concessa a Elle, Shakira ha puntato il dito contro il governo spagnolo accusandolo di “esercitare pressione con mezzi indebiti“, una pratica che – sempre secondo l’artista – viene messa in atto molto spesso.

“È risaputo che le autorità fiscali spagnole lo fanno spesso non solo con celebrità come me, ma accade anche ingiustamente al normale contribuente”.

