Chi ha fatto richiesta del bonus 200 euro per autonomi all’INPS vorrà certamente sapere quando si procederà all’accredito del contributo direttamente sul proprio conto. Nei giorni scorsi, alcune casse private hanno iniziato a versare le somme spettanti ai beneficiari ma, da parte dell’ente previdenziale, la situazione non si è ancora smossa.

Chi sta già ricevendo il bonus

Diverse casse private hanno già provveduto ad accreditare il bonus 200 euro per autonomi (e semmai anche l’integrazione di 150 euro) sui conti di chi ha fatto richiesta del contributo. Nella settimana appena conclusa, hanno potuto beneficiare delle somme architetti, ingegneri, a seguire anche giornalisti e commercialisti. La lista di coloro che hanno finalmente a disposizione il contributo si sta allungando ulteriormente anche in queste ore, fermo restando che i trasferimenti delle cifre stanno pure procedendo seguendo l’ordine cronologico della presentazione delle domande dallo scorso 26 settembre.

Cosa dice l’INPS

Purtroppo, chi ha richiesto il bonus 200 euro per autonomi via INPS non ha ancora beneficiato della somma spettante. L’aspetto pure da mettere in rilievo è che non esiste ancora una tempistica per il via ai primi trasferimenti di denaro. Come visibile nel tweet in chiusura articolo, è lo stesso ente previdenziale ad ammettere come non ci siano delle novità per chi attende il proprio contributo. Piuttosto, non appena ci saranno precise indicazioni in merito, queste verranno condivise dai canali ufficiali INPS appunto.

Nonostante l’assenza di novità, non c’è tuttavia da preoccuparsi. Vista la partenza degli accrediti per le casse private, è molto probabile che per l’INPS si proceda alla stessa operazione nel giro solo di qualche giorno, magari già all’interno di questa settimana. I richiedenti del contributo faranno bene a tenere alta la loro attenzione per eventuali avvisi di pagamento e comunque verificare il proprio conto.

