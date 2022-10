Qual è l’attuale stato server Fortnite oggi 18 ottobre? Il noto gioco non funziona correttamente in questo martedì ma non certo per problemi di natura tecnica del titolo. Piuttosto, è in corso un corposo aggiornamento che porterà con sé l’evento di Halloween.

Anomalie di scena per l’aggiornamento

I malfunzionamenti programmati per Fortnite sono partiti intorno alle ore 10 di questa mattina. Per questo specifico momento, in effetti, Epic Games aveva già annunciato l’inizio dell’aggiornamento del titolo. L’update purtroppo non si concluderà in tempi molto celeri e per quale ora potrebbero verificarsi alcune anomalie.

Lo stato server Fortnite, al momento di questa pubblicazione, è il seguente: il matchmaking è stato disabilitato dalle ore 9:30 circa per evitare che prendano il via partite che rischierebbero di essere interrotte all’improvviso. Per questo motivo i giocatori potrebbero vedere peggiorata la loro esperienza di gioco in mattinata ma l’importante è sapere che si tratta solo di un’attività programmata e non collegata ad alcun problema.

Cosa sta arrivando su Fortnite

Chiarito quale sia l’esatto stato server Fortnite, è giusto concentrarsi su quanto è in arrivo con l’evento di Halloween denominato in inglese Fortnitemares e in italiano Incubo. Per quanto il changelog completo dell’aggiornamento sarà reso noto solo al termine dell’aggiornamento, già da tempo si parla dell’arrivo di un lupo mannaro prismatico: si tratterebbe di una skin acquistabile ma ulteriori informazioni saranno a disposizione in un secondo momento. Qualcosa cambierà sicuramente anche per la mappa di gioco e si aspettano anche dei piccoli e grandi cambiamenti per le sfide da completare.

L’evento di Halloween prende dunque il via oggi 18 ottobre con l’aggiornamento 22.20 e sarà di scena almeno per un paio di settimane, coprendo una finestra temporale che dovrebbe andare pure oltre il giorno della ricorrenza per antonomasia del 31 ottobre.

