Si stagliano all’orizzone, in vista dell’inizio dell’inverno, delle nuove rimodulazioni WindTre che impatteranno la clientela di rete fissa sia nel caso di privati che di possessori di partita IVA. Allo stesso tempo, sempre fra qualche settimana, aumenterà pure il costo per la ricezione della fattura cartacea. Le non positive novità non sono di certo poche, meglio dunque esaminarle nel dettaglio.

Rimodulazioni di 2 tipi

Le rimodulazioni WindTre interesseranno alcuni clienti dal 1 dicembre 2022, con l’aumento del costo del servizio di 2 euro al mese. Non è chiaro quali tipologie di utenti saranno impattati dalla comunicazione ufficiale dell’operatore attraverso il suo sito ma (di certo) chi si troverà a fronteggiare gli aumenti proprio da oggi potrà ricevere la relativa comunicazione.

Le rimodulazioni WindTre non finiscono qui: un altro gruppo di clienti (sempre non specificato), vedrà aumentata la sua tariffa mensile di ben 5,99 euro. Per questi ultimi, tuttavia, ci sono dei distinguo da fare: dovrebbe trattarsi di utenti che stanno pagando a rate un dispositivo modem: il rincaro effettivo non ci sarà, perché scontato della stessa somma appena indicata, almeno fino a quando non saranno corrisposte tutte le mensilità dovute.

Fattura cartacea

A rendere meno roseo il quadro delle prossime rimodulazioni WindTre in arrivo, c’è da considerare un ulteriore aumento ma almeno “azzerabile2. Chi continua a ricevere la fattura cartacea al proprio indirizzo vedrà salire il costo del servizio da 2 a 3 euro. Optando invece per l’invio digitale sulla mail del riepilogo della propria spesa non spenderà nulla.

Come recedere

A fronte delle rimodulazioni WindTre in arrivo ma pure delle altre novità previste dall’operatore, i clienti potranno decidere di recedere dal proprio contratto entro il 31 dicembre, senza costi e penali. L’operazione potrà essere effettuata inviando una lettera raccomandata con causale “Modifica delle condizioni contrattuali” all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; la stessa comunicazione potrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it; ancora, si potrà pure procedere chiamando il 159, nei punti vendita WINDTRE, facendo richiesta a Will, l’assistente digitale disponibile nell’Area Clienti e via APP WINDTRE.

