Appuntamento con Grey’s Anatomy 19 su Disney+ a novembre. La nuova stagione debutta ufficialmente su ABC il 6 ottobre, ma arriverà all’incirca un mese dopo in Italia. La serie storica ideata e prodotta da Shonda Rhimes prosegue la sua corsa con un tentativo di reboot che, dalle recensioni in anteprima, sembra essere particolarmente riuscito. Ma per apprezzarne o criticarne il nuovo corso, bisognerà attendere il mese prossimo.

Il primo episodio di Grey’s Anatomy 19 su Disney+ arriva infatti il 2 novembre. L’attesa tra la première americana e il debutto italiano era d’altronde confermata dal fatto che nell’annuncio dei contenuti in arrivo a ottobre sulla piattaforma non c’era traccia della nuova stagione del medical drama, la prima con Ellen Pompeo in onda part-time.

La programmazione di Grey’s Anatomy 19 su Disney+ è stata confermata solo il 6 ottobre, nel giorno del debutto americano: lo streamer fa sapere che la nuova stagione sarà disponibile in esclusiva nel suo catalogo con un episodio a settimana, ogni mercoledì dal 2 novembre, come già avvenuto con la diciottesima. La stagione 19 si aggiunge a tutte le precedenti del medical drama già disponibili sulla piattaforma streaming: dallo scorso anno, infatti, la saga di Meredith Grey e colleghi non è più disponibile su Amazon Prime Video né su Sky e Now, ma soltanto sullo streamer di Disney.

Grey’s Anatomy 19 su Disney+ si aggiunge alla lista di titoli autunnali previsti sulla piattaforma, tra cui The Old Man, The Bear, Candy: Morte in Texas e la terza stagione di War of the Worlds.

