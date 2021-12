Gli interpreti di April e Jackson, entrambi ormai fuori dalla serie che li ha consacrati, sono tornati a riflettere sui loro iconici personaggi in Grey’s Anatomy: Sarah Drew e Jesse Williams si sono concessi un momento insieme per omaggiare la storia che ha appassionato per diverse stagioni gli spettatori del medical drama di ABC.

April e Jackson sono usciti di scena insieme nel penultimo episodio di Jesse Williams, alla fine della stagione 17, ma in realtà il personaggio di Kepner era già stato allontanato alla fine della quattordicesima. In quell’occasione April aveva sposato Matthew, il paramedico che aveva lasciato all’altare anni prima proprio per Jackson. Una sorta di matrimonio “riparatore” del torto subito ma anche un modo per permettere al personaggio di congedarsi con un colpo di scena.

Ma nemmeno gli interpreti di April e Jackson hanno apprezzato quelle seconde nozze, ritenendole incoerenti con il vissuto dei personaggi, come hanno spiegato in una recente intervista congiunta a Insiders. Tra i momenti salienti per i due, infatti, c’è il celebre episodio 10×12 in cui, durante la cerimonia nuziale di April e Matthew, Jackson si alza in piedi e le proclama con grande enfasi tutto il suo amore. I due scapperanno insieme e vivranno poi un lungo e tormentato matrimonio, connotato dalla perdita di un figlio, dal divorzio e dalla nascita di una bambina quando la loro storia è già finita. Fino a ritrovarsi, almeno professionalmente, nella stagione 17, quando si scopre che partiranno insieme per Boston.

April e Jackson sembrano decisamente destinati ad essere una coppia, perlomeno dal momento in cui quella dichiarazione impulsiva alle nozze ha dato una svolta alla loro relazione. Per Drew lo stereotipo dell’interruzione del matrimonio è “praticamente in ogni commedia romantica. In ogni matrimonio di ogni commedia romantica“, ma questo non rende la trovata meno emozionante: “Penso che fosse dannatamente romantico“. Le fa eco Williams, che ritiene quell’exploit particolarmente “appropriato” alla coppia: “Questa relazione ha permesso loro di essere impulsivi. Pensa alle conversazioni secondarie, alle sale di guardia, alle discussioni affrettate e ai diversi scenari ad alta pressione. È puramente frenetico e onesto“.

La fuga di April e Jackson, però, ha anche delle ripercussioni sugli altri e in particolare sui loro partner: non solo Matthew lasciato all’altare di fronte ad amici e famiglia, ma anche di Stephanie, allora compagna di Avery. Questo porta Drew a ritenere che il comportamento peggiore lo abbia avuto il suo personaggio, la sposa che scappa dal futuro marito per andare a sposare subito dopo un altro: “Sono io la persona peggiore in questa situazione“. Ma Williams non è d’accordo con lei e ritiene la sincerità la scelta migliore: “È una cazzata. Non è una cosa carina da fare a nessuno, ma alla fine è meglio per loro, perché stanno vivendo nella verità. Se lo reprimo e vivo nel rimpianto e ti guardo, ma desidero qualcun altro, non è un bene per te. In realtà è una tortura peggiore“. Williams pensa che quella scena non sia una cattiveria gratuita, anzi, che “abbiamo fatto un buon lavoro in quello show e con le narrazioni e con lo sviluppo del personaggio perché non risultasse forzato, consapevolmente egualitario nel modo in cui nessuno viene colpito in termini di razza, genere o orientamento sessuale” (Stephanie è una persona di colore, come Jackson, mentre April e Matthew sono entrambi bianchi).

Quella di April e Jackson, secondo Williams, rappresenta una storia nella storia di Grey’s Anatomy, qualcosa che vive di vita propria anche se considerata a prescindere dal contesto della serie (non è un caso che alla coppia siano stati dedicati diversi episodi speciali, compreso quello che anticipa l’uscita di scena di Avery): “Ci sono scene di Grey’s Anatomy e scene dei Japril. Non è del tutto legato allo spettacolo o non devi preoccuparti di come cercare di farlo funzionare, perché la nostra storia aveva il suo binario preciso. Abbiamo reso tutta la nostra cosa davvero reale, altrimenti non l’avremmo fatto” ha dichiarato perentorio l’attore, che è uscito di scena per dedicarsi ad altri progetti ma non esclude l’ipotesi di partecipare, in futuro, ad uno spin-off dedicato ai personaggi di April e Jackson a Boston, idea sposata anche da Drew.

