Ogni concerto degli Iron Maiden ha delle regole rigide: pogo ordinato, headbanging, cantare a squarciagola ma assoluto rispetto per la band e per il pubblico. Non a caso Bruce Dickinson, durante uno show in Grecia, non si è tirato indietro dall’inveire contro uno spettatore che aveva lanciato un fumogeno mentre si trovava tra il pubblico.

“Stro**o, pe**o di me**a con quel fo**uto fumogeno. Io devo cantare. Brutto succhiaca**i, stro**o di un greco. Io devo cantare, va bene? Vai a fa**ulo”, aveva urlato il frontman della band britannica visibilmente irritato dall’atteggiamento del fan.

Durante la data degli Iron Maiden ad Anaheim, in California, la band si accingeva a sparare le ultime cartucce della setlist con il brano di chiusura, Aces High. All’improvviso un fan è salito sul palco e ha cominciato a fare headbanging rivolto al pubblico. In un primo momento Bruce Dickinson gli ha fatto un cenno per invitarlo ad andarsene, ma l’invasore di campo ha ignorato il messaggio.

Il fan si è messo al centro del palco e ha continuato la sua performance, e a quel punto il frontman è intervenuto con la forza. Bruce Dickinson lo ha afferrato da dietro per la maglietta e lo ha trascinato fuori, riportando l’ordine tra chitarre e basso. Non è dato sapere se il ragazzo sia stato allontanato dall’evento dai responsabili della sicurezza, ma è chiaro che l’intervento di Dickinson ha scongiurato qualsiasi altro tentativo di appropriarsi dello spazio riservato alla band.

L’ultimo album in studio degli Iron Maiden è Senjutsu (2021), e il disco sarà al centro del nuovo tour mondiale che riporterà gli eroi dell’heavy metal in Italia il 15 luglio 2023 con l’unica data del The Future Past Tour del Belpaese.

Lo show, che si terrà all’Ippodromo Snai di San Siro (Milano), sarà incentrato sui brani di Senjutsu e di Somewhere In Time.

Continua a leggere su optimagazine.com