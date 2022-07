Il lancio di fumogeni al concerto degli Iron Maiden ha scatenato l’ira di Bruce Dickinson, che ha interrotto lo spettacolo inveendo contro uno spettatore.

L’episodio ha avuto luogo durante una data del tour della band britannica ad Atene, in Grecia, proprio mentre gli Iron Maiden stavano eseguendo The Number Of The Beast. Per il frontman non c’è stato verso di lasciare passare il gesto di uno spettaotre, che nel bel mezzo dell’esecuzione ha lanciato un fumogeno. Non si è trattato solo di un pericolo per tutti i presenti, ma anche di una minaccia per la voce di Dickinson.

Il cantautore, infatti, non si è trattenuto dall’indicare il guastafeste per poi sparargli addosso tutta la sua rabbia. Parole come “cunt” e “co**su**ker” non sono mancate.

“Stro**o, pe**o di me**a con quel fo**uto fumogeno. Io devo cantare. Brutto succhiaca**i, stro**o di un greco. Io devo cantare, va bene? Vai a fa**ulo”.

Il cantautore si è poi allontanato dal palco per qualche minuto mentre la band ha continuato sulle note della title-track del terzo album della discografia in studio. Non è dato sapere se contro lo spettatore incosciente sia stato preso qualche provvedimento. Dell’episodio esistono tanti video amatoriali in cui è possibile sentire nitidamente la voce infuriata di Bruce Dickinson insultare lo spettatore mentre la band cavalca sull’iconico riff dell’intro.

Bruce Dickinson è intervenuto altre volte dal palco per fermare disordini e inconvenienti durante i concerti. Nel 2019, per esempio, il frontman degli Iron Maiden ha riportato la calma per alcune tensioni che stavano gettando il panico tra il pubblico, e in quell’occasione Dickinson diede la colpa ai responsabili della sicurezza.

Gli Iron Maiden sono in tour per presentare il nuovo album Senjutsu ed erano attesi anche a Bologna il 7 luglio, ma l’improvvisa ondata di maltempo ha reso impossibile l’evento.

