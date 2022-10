Annunciata la data del concerto degli Iron Maiden a Milano. La band di Bruce Dickinson passerà per il Belpaese per l’unica tappa italiana del The Future Past Tour e salirà sul palco dell’Ippodromo Snai di San Siro nel contesto del festival The Return Of The Gods di cui saranno headliner.

I biglietti per prenotare il proprio posto al concerto degli Iron Maiden a Milano nel 2023 saranno disponibili dalle ore 12 di venerdì 7 ottobre.

La band di Bruce Dickinson salirà sul palco dell’Ippodromo Snai di San Siro (Milano) il 15 luglio 2023 e sarà headliner del festival The Return Of The Gods il cui calendario completo verrà annunciato a breve. Gli Iron Maiden hanno una setlist sempre più ricca: ai brani del nuovo album Senjutsu si aggiungono i grandi classici della band britannica, specialmente con le canzoni più amate dell’album Somewhere In Time (1986) (Wasted Years, Stranger In A Strange Land, Alexander The Great).

Il bassista Steve Harris precisa che il nuovo show nato dopo Senjutsu è una versione aggiornata del format usato dalla band per Legacy Of The Beast. Il risultato è la combinazione tra le atmosfere dei due album, Senjutsu e Somewhere In Time con tante sorprese per i fan.

In questi giorni gli Iron Maiden si trovano in America per le ultime fasi del Legacy Of The Beast Tour. Recentemente la band ha festeggiato l’anniversario dell’ingresso di Bruce Dickinson dopo l’uscita di scena di Paul Di’Anno.

A proposito del nuovo tour, che per la branca europea partirà da Cracovia il 13 giugno, il manager Rod Smallwood dice:

“La combinazione di due album crediamo sia decisamente esaltante. Sappiamo che i fan vogliono ascoltare i pezzi epici di Senjutsu per la prima volta dal vivo e crediamo che combinare tutto questo con un album iconico come Somewhere In Time farà sì che questo diventi un tour decisamente speciale per vecchi e nuovi fan”.

Continua a leggere su optimagazine.com