La programmazione di Sopravvissuti cambierà per il finale (di serie?). L’attesa co-produzione diretta da Carmine Elia non ha sbancato nel nostro Paese, debuttando con un timido 19,4% di share e più di 3 milioni di spettatori. La seconda puntata ha fatto anche di peggio, registrando un drastico calo sotto i 2,5 milioni di spettatori e 15% di share.

Numeri troppo bassi per una fiction di Rai1, che probabilmente non avrà una seconda stagione. Così la rete ammiraglia, per non sospendere la serie con Lino Guanciale, opta per un cambio di programmazione.

Secondo quanto riportato dal blog di AntonioGenna.net, le prossime puntate di Sopravvissuti resteranno invariate e andranno in onda ancora di lunedì: il 17 ottobre (terza puntata), il 24 ottobre (quarta puntata), il 31 ottobre (quinta, nonché penultima puntata).

Il finale di Sopravvissuti sarebbe dovuto andare in onda il 7 novembre, invece pare anticiperà di una settimana. Stando alle indiscrezioni, lo vedremo martedì 1° novembre, quindi la serata dopo la quinta puntata.

La Rai ha sperimentato proponendo al pubblico il genere mystery, poco usato qui in Italia, e purtroppo questo azzardo non è stato ripagato. La trama è sì, complicata (ne avevamo parlato qui), ma pian piano andava a delinearsi, insieme alle storie dei suoi personaggi. Il cambio di programmazione, se confermato, non è mai una buona cosa, e potrebbe anticipare la cancellazione della fiction.

Un vero peccato per una produzione che forse paga la cattiva collocazione (il lunedì sera contro il Grande Fratello Vip, che ogni settimana stravince sulla concorrenza), e una storia a cui il pubblico nostrano purtroppo non è abituato. Al contrario, all’estero il drama mystery alla Lost e Manifest è invece ben seguito.

Vi terremo informati sulla programmazione di Sopravvissuti delle prossime settimane. Per ora vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze.

