La serie Sopravvissuti fa centro su Rai1. La storia di un gruppo di superstiti a un terribile naufragio che cercano di tornare alla normalità convince il pubblico della rete ammiraglia. Nella tv italiana è raro trovare un mystery così ben congedato che pullula di storie e personaggi, eppure Carmine Elia (un maestro del genere, grazie a La Porta Rossa) riesce a stupire ancora una volta.

Il merito non va solo a Lino Guanciale, alla guida di un cast corale, e ormai sinonimo di qualità in casa Rai. Ma anche alla bravura degli attori, alla trama solida e al mistero avvincente. La serie è stata paragonata a prodotti statunitensi come Lost e Homeland per la profondità dei personaggi, e non hanno tutti i torti.

Con una narrazione non lineare, che spazia dal passato (per farci capire come tutto è iniziato) al presente, la serie Sopravvissuti si prende i suoi tempi per raccontare il difficile recupero dei sei superstiti dell’Arianna. Partiti in dodici, un anno dopo verrà ritrovato solo metà dell’equipaggio sulle coste venezuelane.

Ognuno di loro è cambiato e reagisce in maniera diversa alla “normalità”: c’è chi si attacca al passato, come Tano (Vincenzo Ferrera), partito con l’intento di lasciarsi alle spalle il lutto per il figlio morto, scopre invece che sua moglie ha avuto un altro bambino ed è pronta a ricominciare con lui; chi al presente, come Luca (Guanciale), che riabbraccia la sua famiglia non sospettando minimamente che sua moglie, credendolo morto, ha allacciato una relazione proprio col suo migliore amico Stefano (Fausto Maria Sciarappa). L’esperienza da naufrago ha poi cambiato radicalmente il timido Nino (Luca Castellano), che si è trasformato in un ragazzo duro, ancora più chiuso in se stesso.

A legare i superstiti c’è un segreto. Anzi, forse più di uno, che verrà slegato nel corso delle sue puntate. Un enigma che potrebbe svelare cos’è realmente successo su quella barca e perché tutti loro sembrano aver concordato nel raccontare alle autorità una sola verità.

La serie Sopravvissuti è un drama mystery, ma c’è anche del giallo. Questa parte spetta alla poliziotta Anita (Pia Lanciotti), incaricata di indagare su cosa sia realmente successo a bordo dell’Arianna. E poi c’è una questione personale: suo figlio Gabriele, anche lui tra i passeggeri, è morto su quella barca, e farà di tutto per arrivare ad avere giustizia.

