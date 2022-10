Purtroppo in questa mattinata del 12 ottobre non funziona WindTre peril servizio della fibra in alcune zone d’Italia. La connessione da linea fissa di casa e di ufficio sta mostrando alcune anomalie importanti, tutte da non sottovalutare.

Le prime difficoltà si sono registrate subito dopo le 9 di questa mattina ma sono state limitate ad un numero esiguo di clienti. Ma è intorno alle 12 (sempre odierne) che i problemi si sono moltiplicati a dismisura. In particolar modo, come già riferito, è il servizio fibra a subire dei rallentamenti o addirittura dei rallentamenti.

Al momento di questa pubblicazione non funziona WindTre, più precisamente, in alcune aree geografiche del nostro paese più che in altre. Le principali segnalazioni riguardano la capitale Roma, ma anche un’altra grande città come Milano. Testimonianze di disservizi provengono anche da regioni come il Trentino Alto Adige. La situazione è in continuo divenire: Downdetector riporta un paio di centinaia di alert di problemi da parte degli utenti, ma la situazione è in continuo divenire.

Non sono giunte, per ora, spiegazioni da parte dell’operatore sul perché non funziona WindTre appunto proprio oggi e in riferimento alla fibra. Difficile è dunque stabilire dei probabili tempi di ritorno alla normalità. Per chiunque avesse necessità di supporto urgente in questo momento, c’è da segnalare il numero ufficiale di assistenza del vettore che risponde sempre al recapito 159. Sono da prendere in considerazione anche i canali social dell’operatore come ulteriore mezzo di riscontro per i problemi in corso, sia su Facebook che Twitter. Utile potrebbe anche essere l’assistente virtuale Will da interpellare sul sito WindTre appunto o attraverso la relativa pagina ufficiale. Eventuali aggiornamenti sulla portata dei malfunzionamenti in corso saranno pubblicati come aggiornamenti sulla presente pagina, non appena disponibili.

