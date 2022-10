Outer Range 2 ottiene il via libera da Prime Video: lo streamer ha rinnovato la serie d’azione per una seconda stagione, reclutando Charles Murray (già dietro i successi di True Story, Sons of Anarchy, Luke Cage), come showrunner e produttore esecutivo. Murray ha firmato un contratto generale con Amazon Studios in virtù del quale guiderà la produzione della nuova stagione, insieme ad Heather Rae, il protagonista Josh Brolin, Zev Borow, Brian Watkins, Tony Krantz e Plan B Entertainment per Amazon Studios. Inoltre Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Ernest McNealey sono produttori esecutivi per conto di Plan B.

Outer Range 2 proseguirà il racconto ideato da Brian Watkins: la serie mette in scena la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia, scoprendo un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Tra intrighi, dinamiche familiari e misteri soprannaturali, non mancano sprazzi di humor.

Outer Range 2 non ha ancora una data d’uscita, ma è attesa su Prime Video nel 2023: la serie ha debuttato la scorsa primavera tra i titoli originali nel catalogo del servizio streaming di Amazon, sulla scia del successo globale del neo-western di Paramount+ Yellowstone, senza tuttavia riuscire ad imitarne nemmeno lontanamente l’impatto gigantesco in termini di riscontro di pubblico.

Prime Video ha annunciato il rinnovo di Outer Range 2 il 7 ottobre, insieme alla data di uscita della terza stagione di Four More Shots Please, dal 21 ottobre sulla piattaforma.

