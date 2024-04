Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon entrano a far parte del cast internazionale di Costiera, serie Prime Video original ambientata nell’incantevole cornice di Amalfi, Positano e dintorni.

La star dello show è Jesse Williams, volto storico di Grey’s Anatomy e recentemente apparso in TV grazie a Only Murders in the Building.

La messa in onda della serie, di cui sono al momento in corso le riprese, è prevista per fine 2024-inizio 2025, ma non c’è ancora una data ufficiale.

La storia è un action thriller che si intreccia intorno all’hotel più lussuoso della Costiera Amalfitana. Il protagonista è l’italo-americano Daniel De Luca, ex marine che torna nel suo paese d’origine, dove sarà coinvolto nella misteriosa sparizione della figlia del proprietario dell’hotel.

Gli altri interpreti italiani, già annunciati dai produttori della serie, che fanno parte del cast sono: Tommaso Ragno, Amanda Campana e Antonio Gerardi.

