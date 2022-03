Outer Range potrebbe candidarsi a diventare la Yellowstone di Amazon Prime Video, sebbene con molte differenze. Il dramma ambientato nelle lande selvagge del Wyoming, prodotto tra gli altri da Brad Pitt, debutterà ad aprile con gli otto episodi della prima stagione, disponibili nel catalogo della piattaforma in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

La trama di Outer Range è incentrata su Royal Abbott (interpretato dal candidato all’Oscar Josh Brolin), un allevatore in lotta per la sua terra e la sua famiglia, che scopre un mistero insondabile ai margini del Wyoming. Prime Video la definisce “una favola elettrizzante con accenni di umorismo ironico e un mistero soprannaturale“: con queste premesse, Outer Range “esamina il modo in cui affrontiamo l’ignoto“. Più che una saga familiare ambientata tra ranch e cavalli, dunque, un mistery dall’ambientazione selvaggia.

Outer Range inizia con gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora di Royal, Rebecca. Inoltre i Tillerson, gli sfarzosi proprietari del vicino ranch industriale, cercano di ottenere la loro terra. Una morte prematura nella comunità innesca una catena di eventi pieni di tensione e problemi apparentemente legati al suolo di una piccola città, che arrivano al culmine con l’arrivo di un misterioso buco nero nel pascolo occidentale degli Abbott. Mentre Royal combatte per proteggere la sua famiglia, affronterà rivelazioni sconvolgenti, tra segreti custoditi nel passato e misteri inquietanti prefigurati.

Nel cast di Outer Range, accanto al protagonista Josh Brolin (Milk), appaiono diversi talenti pluripremiati come Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (già visto proprio in Yellowstone). Outer Range è creata e prodotta da Brian Watkins, con lo stesso Josh Brolin tra i produttori esecutivi, così come Brad Pitt con la sua società di produzione Plan B Entertainment.

Ecco il teaser di Outer Range e le prime immagini promozionali diffuse da Prime Video.

