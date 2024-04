L’11 aprile è il giorno del debutto su Prime Video di Fallout, serie prodotta da Amazon MGM Studios e ispirata all’omonimo videogame di culto.

La trama della versione televisiva di Fallout segue le vicende dei protagonisti del videogioco, in uno scenario post apocalittico. Si tratta di un prodotto su cui la piattaforma di streaming di Amazon punta molto e che molto probabilmente verrà rinnovato per la seconda stagione.

Lucy (Ella Purnell) è una una ragazza nata e cresciuta all’interno del “Vault 33”, un bunker allestito a seguito dello scoppio di una guerra nucleare con conseguenze post-apocalittiche avvenuta 219 anni prima, che ha lasciato il mondo distorto e pieno di radiazioni.

Il primo episodio della serie sarà fruibile anche su Twitch, gratuitamente, tramite alcuni streamer selezionati.

Adventuring through the Wasteland is dangerous, take a friend along for the journey.

Join this awesome list of streamers to watch the first episode of #Fallout. LIVE on their Twitch channels April 11. pic.twitter.com/t3nbxwihY2

— Twitch (@Twitch) April 5, 2024