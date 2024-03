A marzo su Prime Video arriverà la famiglia Baxter in una serie un po’ particolare nel suo genere. The Baxters, questo il titolo, si ispira ai romanzi della scrittrice cristiana Karen Kingsbury e, dunque avrà dei connotati religiosi, un po’ come Settimo Cielo, show trasmesso dal canale della Warner Bros, in italia sulle reti Mediaset, da metà anni ’90 a metà anni 2000.

La serie percorre le vicende di Elizabeth e John Baxter, con i loro 5 figli, tutti adulti. Nella prima stagione di questo dramma familiare, Kari scopre che suo marito Tim, un professore, ha una relazione con una delle sue allieve. La donna allora cerca conforto nella fede e nella famiglia per interrogarsi sull’amore e capire se il suo matrimonio può essere salvato.

La serie, prodotta da Light Workers Media, Will Packer Media e Haven Entertainment, con Jessie Rosen nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo, è diretta da Tony Mitchell, Alex Zamm e Rachel Feldman.

Il cast principale di The Baxters è composto da:

Ali Cobrin

Brandon Hirsch

Masey McLain

Josh Plasse

Cassidy Gifford

Reilly Anspaugh

Emily Peterson

The Baxters sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire dal 28 marzo 2024.

