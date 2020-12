Si trascinano ormai da alcune ore i problemi BNL messi in evidenza da diversi utenti sui social. Una questione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo preso in esame poco meno di due settimane fa sulle nostre pagine, anche se in quel frangente l’anomalia si è concentrata soprattutto sull’utilizzo della carta. Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere questo pomeriggio, pare che sia il login a creare grattacapi al pubblico. Dunque, non funziona l’accesso alla propria area utente.

Problemi BNL in fase login app che non funziona oggi 1 dicembre

Coloro che vogliono approfondire la questione dei problemi BNL possono collegarsi alla pagina Facebook dell’azienda. Analizzando i commenti agli ultimi post pubblicati, infatti, ci si accorge che l’anomalia di oggi 1 dicembre si manifesti prevalentemente in fase di login, con l’app che non funziona. Sui social, l’assistenza si limita a scusarsi per i tempi non certo rapidi forniti dal supporto tecnico: “Ci scusiamo per il disagio subito. In questi giorni c’è una maggiore affluenza di chiamate che determina un’attesa superiore ai nostri consueti standard. Siamo costantemente al lavoro per la vostra soddisfazione. Tienici aggiornati se sei riuscito a ricevere assistenza“.

Dunque, da un lato abbiamo problemi BNL diffusi, stando ai feedback recuperabili sui social, dall’altro un’assistenza al momento non in grado di spiegarci l’origine del disservizio. Tantomeno quanto dovremo attendere prima che l’app funzioni dopo il login. I numeri riscontrati in questi minuti su Down Detector, in ogni caso, non sono tali da indurmi a parlarvi di “down” nel senso stretto del termine. Vedremo come evolveranno le cose a stretto giro.

In ogni caso, continuerò a monitorare le statistiche ed eventuali comunicazioni ufficiali, in modo tale da inquadrare meglio i problemi BNL di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte.