Purtroppo dalle prime ore di questa mattinata del 30 agosto sito e app BNL non funzionano per un numero non trascurabile di clienti, sia privati che business. Lungi dall’essere in corso un vero e proprio down per il servizio di home banking, ci sono delle anomalie concrete da analizzare.

Quali problemi

In questo martedì di fine mese estivo, sono diversi gli utenti che stanno trovando difficoltà nelle normali operazioni di home banking per il proprio conto online. In pratica accade che il sito e l’app BNL non funzionano per alcune operazioni semplici e standard come quelle relative alla consultazione del proprio account, pagamenti vari, invio di bonifici. I più registrano rallentamenti o mancati caricamenti delle schermate adibite alle funzioni appunto.

Al momento di questa pubblicazione, il gruppo BNL Paribas non ha chiarito quale sia la vera natura delle anomalie. Il tutto nonostante dalle ore 9 odierne le segnalazioni di disservizi siano costanti, come testimonia anche il servizio Downdetector.

Numeri assistenza

Come bisogna comportarsi in queste ore visto che sito e app BNL non funzionano da qualche ora, sia nel caso di clienti privati che business? Per le due tipologie di utenti esistono altrettanti canali di supporto dedicati pronti a fornire l’aiuto necessario. Nel caso di conti personali e familiari, il recapito da contattare risponderà al numero unico +39.060.060, selezionando i tasti 4 e poi 3 per parlare con un operatore. L’orario di attività del servizio è continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera, tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Per tutti i clienti business che stanno riscontrando problemi con i servizi online per il loro conto il numero unico da contattare sarà invece il +39 06 89 48 44 44, sia da fisso che da cellulare e dall’estero. L’assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e il sabato dalle 08:30 alle 14:00.

