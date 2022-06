Si registrano in queste ore alcune anomalie con il login all’app BNL, senza dimenticare le segnalazioni riguardanti alcuni problemi nel momento in cui si prova ad effettuare un pagamento. Un’anomalia più specifica e circoscritta rispetto a quella che abbiamo trattato sul nostro sito a fine maggio, dunque, come qualcuno ricorderà tramite il nostro articolo uscito a suo tempo. Proviamo a fare il punto della situazione, inquadrando la questione anche alla luce di una presa di posizione dell’azienda che ho avuto modo di raccogliere di recente sui social.

Cosa sappiamo sui problemi di oggi 6 giugno a proposito di login tramite app BNL e pagamenti

Quali sono le informazioni reperibili fino al momento della pubblicazione del nostro articolo, in merito al login difficoltoso all’app BNL e ai pagamenti in uscita? Le segnalazioni registrate tramite Down Detector in questi minuti ci dicono che i problemi allo stato attuale non siano percepiti su larga scala, ma la questione non va in alcun modo sottovalutata. Lo staff tecnico, via Facebook, fa sapere quanto segue a tutti coloro che citano presunte anomalie tecniche:

“Siamo a conoscenza che un problema tecnico sui nostri sistemi ha pregiudicato il corretto funzionamento dell’app ma ti confermiamo che stanno lavorando per ripristinare tutti i servizi, per ulteriori controlli puoi rivolgerti al numero clienti 060.060. Scusandoci per il disagio, ti auguriamo una buona giornata“.

Insomma, questione che va tenuta sotto controllo nelle prossime ore, sperando che i problemi riscontrati con il login all’app BNL possano essere superati nel più breve tempo possibile. Indipendentemente dalla diffusione del disservizio, infatti, con le applicazioni bancarie bisogna intervenire tempestivamente, in quanto potrebbero risultare sospese attività cruciali per il pubblico coinvolto. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo, per inquadrare al meglio il tutto.