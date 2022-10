Continua a non essere garantita l’immediata disponibilità per iPhone 14 Pro e Pro Max, con tempi di consegna di svariate settimane. Dal loro lancio commerciale, entrambi i due melafonini 2022 premium si sono contraddistinti per le attese legate alle loro spedizioni in diversi contesti: direttamente sul sito Apple ma anche attraverso rivenditori terzi come le catene di elettronica e di certo anche Amazon. Questo aspetto è senz’altro sintomo di un forte indice di gradimento per i due esemplari ma, magari, è anche figlio di un numero di scorte insufficiente per tutti i mercati.

Il caso Amazon

Chi vuole puntare sugli iPhone 14 Pro o Pro Max, acquistandoli su Amazon, dovrà aspettare ancora e non poco. Al contrario degli esemplari iPhone 16 standard, proprio i dispositivi più costosi non sono pronti alla consegna e per averli sarà necessario portare una discreta pazienza.

In pratica, solo per alcuni modelli di iPhone 14 Pro (in specifici tagli di memoria) le prime spedizioni partiranno dal giorno 24 ottobre. Questa prima data utile (seppur distante una ventina di giorni) è senz’altro l’ipotesi migliore. In effetti, la norma è un’altra: per la stragrande maggioranza di modelli Pro e Pro Max, i primi invii a destinazione partiranno dal 5 novembre, con una finestra di consegna che tocca anche il mese di dicembre.

Le indicazioni temporali su indicate ci dicono molto: per assurdo, se si vorrà acquistare un iPhone 14 Pro o Pro Max come dono di Natale si potrebbe dover procedere alla transazione in breve tempo (stando a questi ritmi di consegna). A meno che le scorte dei dispositivi non vengano presto aumentate, questo è lo scenario che ci aspetta per le prossime festività e bisognerà tenerne conto per la giusta pianificazione dei regali (almeno di quelli più importanti.

Continua a leggere su optimagazine.com