Le frasi più significative di Steve Jobs ci raccontano moltissimo dell’imprenditore di successo statunitense anche oggi, ad 11 anni dalla sua prematura scomparsa. Stiamo parlando di un uomo visionario ed eclettico, co-fondatore di Apple Inc. e suo amministratore delegato fino al 24 agosto 2011. Il suo genio lo ha portato nel tempo a fondare la società NeXT Computer, la Pixar Animation Studios e a portare avanti un numero notevole di progetti avveniristici che hanno segnato il tempo, a cavallo tra due millenni.

Certamente tutti conosceranno Steve Jobs per la progettazione e creazione di prodotti iconici e funzionali come il Macintosh, l’iMac, l’iPod e naturalmente l’iPhone e l’iPad. Ma il fondatore di Apple, oltre a produrre e distribuire al mondo innovazione tecnologica attraverso oggetti rivoluzionari, si è fatto portavoce di una vera e propria filosofia di vita. Quest’ultima si evince da numerosissime sue frasi, emblema del suo pensiero.

11 anni fa (il 5 ottobre 2001 appunto) moriva appunto Steve Jobs (all’età di 56 anni), nella sua casa di Paolo Alto in California. Dopo una lunga malattia dovuta ad una recidiva di un tumore, si spegneva uno degli uomini di maggiori ingegno degli ultimi decenni. Nel ricordarlo, come non citare la sua frase più celebre, quella che suggerisce di essere affamati e folli. L’invito, rivolto soprattutto ai giovani, ha l’obiettivo di spingere chiunque a mordere la vita, anche oltre le proprie possibilità. Molte delle parole del noto imprenditore sono diventate dei veri e propri aforismi: molti di questi sottolineano l’importanza di amare il proprio lavoro ma esaltano anche la semplicità e l’importanza di avere sempre fiducia, anche quando le avversità ci sovrastano. Infine, non mancano delle riflessioni sull’importanza del tempo che abbiamo a disposizione che non andrebbe mai sprecato, anzi ottimizzato e valorizzato al meglio.

Siate affamati, siate folli.

Non puoi solo chiedere ai clienti che cosa vogliono e poi provare a darglielo. Per quando l’avrai costruito, vorranno qualcosa di nuovo.

Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza.

Decidere cosa non fare è tanto importante quanto decidere che fare.

La semplicità è la maggior sofisticazione.

Il mondo che ti circonda è stato costruito da persone che non erano più intelligenti di te.

A volte la vita ti colpisce in testa con un mattone. Non perdere la fiducia.

Le mie cose preferite nella vita non costano del denaro. È chiaro che la risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo.

Ricordare che siamo destinati a morire è il modo migliore che io conosca per evitare di cadere nella trappola di pensare di avere qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c’è ragione per non seguire il vostro cuore.