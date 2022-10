Un Giorno in Pretura è ripartito a settembre con un caso tristemente celebre, quello dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, nel 2020, ucciso mentre cercava di difendere un amico coinvolto in una rissa. Ma l’ideatrice e conduttrice dello storico programma di Rai3 ha in mente anche un’escursione all’estero con un processo che ha occupato per settimane le pagine dei giornali e le discussioni sui social.

Roberta Petrelluzzi ha parlato della nuova edizione di Un Giorno in Pretura a TvTalk sabato 1° ottobre, poco prima della trasmissione della puntata in onda alle 23.40 su Rai 3 e dedicata al processo per omicidio al prete Vincenzo Piccoli. La giornalista, commentando la recente docuserie Netflix sul fenomeno Wanna Marchi, a cui a sua volta aveva dedicato otto puntate all’epoca del processo, ha spiegato di voler ampliare il racconto anche a fatti che non sono di stretta cronaca italiana.

Per questo Un Giorno in Pretura potrebbe occuparsi prossimamente del processo più mediatico degli ultimi anni, quello che ha visto contrapposti gli attori ed ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, che ha visto quest’ultima condannata per diffamazione per aver accusato di violenza domestica il marito. Il lungo faccia a faccia tra i due in aula, in Virginia, è stato trasmesso in diretta streaming sarà presto oggetto, oltre che di una docuserie, anche di un film, dal titolo Hot take: The Depp/Heard trial, che debutterà sul servizio streaming Tubi, gratuito negli USA.

Un Giorno in Pretura aveva già oltrepassato i confini nazionali occupandosi del processo per la morte di George Floyd, ma stavolta intende farlo per un vicenda che “sa più di gossip, forse è un po’ più leggera, anche se pure lì sono successe cose terribili” ha spiegato Petrelluzzi durante l’ospitata a TvTalk. Non è chiaro quando il processo Depp/Heard sarà in onda a Un Giorno in Pretura, ma d’altronde la nuova stagione è appena iniziata.

Continua a leggere su optimagazine.com