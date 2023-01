Mai puntata fu più azzeccata che quella in onda oggi, 11 gennaio, di Chi l’ha Visto? Il programma di Federica Sciarelli tornerà in onda dopo le vacanze natalizie con un focus sul caso di Emanuela Orlandi tornato di ‘moda’ in queste ore, da quando il Vaticano ha deciso di aprire un’inchiesta per mettere insieme i pezzi di quello che è successo.

A quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze e la notizia non è passata inosservata soprattutto perché arrivata dopo la morte di Papa Ratzinger, perché proprio adesso ci si chiede?

Una risposta potrebbe arrivare questa sera quando il caso di Emanuela Orlandi sarà ripreso e approfondito da Chi l’ha Visto? battendo vecchie e nuove piste, indicazioni che all’epoca non furono approfondite. Il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.20 su Rai 3, si occuperà del caso della Orlandi, di quello che potrebbe succedere con questa nuova indagine e poi della scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la procura indaga per sequestro di persona.

Nel corso della puntata non mancheranno anche altre novità riguardo ad altre persone scomparse. In particolare, ci sarà spazio per l’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.