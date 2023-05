Manca poco alla messa in onda di Un Giorno in Pretura e al ritorno di Roberta Petrelluzzi in seconda serata su Rai3 con uno speciale su Johnny Depp e Amber Heard, La Guerra dei Deep. Questo è il titolo che il programma ha voluto dare alla speciale puntata che andrà in onda in seconda serata oggi per la gioia dei fan, quelli che riusciranno a rimanere svegli, per raccontare la loro parabola, dalla storia d’amore al processo.

In particolare, da quando l’attrice ha chiesto il divorzio nel 2016, tutti e due si sono rivolti dure accuse e la loro storia è finita nelle aule di un tribunale con tutto quello che questo ha significato in questi anni tra dettagli e scontri che sono finiti su tutti i giornali. Un processo come un film che ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori e di cui conosceremo i dettagli questa sera su Rai3 a partire dalle 00.15.

Ad andare in onda sarà il processo che vede l’attore contro la sua ex Amber Heard, accusata di diffamazione dopo che lo aveva accusato di violenza e abusi domestici, riassumendo settimane di accesi dibattimenti che hanno tenuto gli USA incollati allo schermo fino alla vittoria di Johnny Depp. Rai3 ha pensato bene di cavalcare l’onda del ritrovato successo per l’attore che di stanza a Cannes ha avuto modo di mostrarsi finalmente lungo la via della rinascita anche lavorativamente parlando.

Ecco il promo dello speciale Un Giorno in Pretura: