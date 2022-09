Wanna Marchi vola su Netlifx e dopo anni e anni di successi nelle televendite si prepara a scalare la regina dello streaming con la serie a lei dedicata, Wanna. Le critiche non sono mancate per questo progetto e, ancor di più da ieri, i commenti al veleno si sono moltiplicati proprio per via di questo racconto di una delle donne più discusse della televisione.

Dopo 9 anni scontati in carcere con l’accusa di aver truffato il pubblico ammaliato dalle loro televendite, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornate al centro dell’interesse nazionale e oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere, proprio quest’ultima è tornata sull’argomento ‘truffe’ andando all’attacco dello Stato e non solo: “Questa serie dà la possibilità al mondo di conoscere una parte della nostra storia… Se potessimo tornare indietro? Non ci pentiamo di nulla”.

Poi Wanna Marchi rilancia: “Lo facevano già tutti. Per una volta nella vita, ho copiato un’idea di altri. Ho preso spunto dallo Stato … Se non fa un passo indietro lo Stato, non vedo perché Wanna Marchi dovesse pentirsi”. La figlia Stefania Nobile torna poi a parlare delle vittime lasciando intendere che in molti hanno tirato fuori soldi che non avrebbero dovuto avere: “E poi, e si trattava davvero di persone senza soldi, che si sono indebitate, come hanno raccontato in tribunale, come mai all’epoca riuscirono a pagare 300 milioni di lire ad un mago?”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono pronte al prossimo capitolo della loro vita, quello che, molto probabilmente, le porterà fino in Albania. Intanto gli abbonati Netflix si chiedono: ci sarà solo un capitolo di Wanna o c’è altro che si può raccontare?