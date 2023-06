Scoppia il caso di Giulia Tramontano a Chi l’ha Visto e sui social dove tutti seguono con ansia la trasmissione di Rai3 soprattutto dopo che sulla sua sparizione si è allungata l’ombra di un possibile omicidio ad opera del suo fidanzato. Secondo quanto riportato dall’Ansa e dalla trasmissione, sembra che il fidanzato di Giulia Tramontano sia indagato per omicidio volontario e aggravato. Alessandro Impagnatiello, questo il suo nome, avrebbe ricevuto un’informazione di garanzia nel pomeriggio di oggi.

A quanto pare a rovinare il rapporto tra i due sarebbe stato il sospetto di un tradimento di lui ai danni della bella Giulia ma a insospettire gli inquirenti sono delle incongruenze nelle versioni agli atti. In queste ore si stanno acquisendo le immagini delle telecamere attorno alla casa della coppia mentre le ricerche saranno circoscritte ad un’area più ristretta, grazie all’aiuto dei cani molecolari, vicina ad un campo da baseball a Senago.

Ecco le immagini mandate in onda poco fa proprio a Chi l’Ha Visto:

Giulia Tramontano: Sezione investigazioni scientifiche Carabinieri nella casa di #Senago, Cercherebbero un vestito come ‘traccia’ per cani dell’Unita cinofila e proseguire le ricerche. Il fidanzato indagato per omicidio volontario aggravato.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/7gT3lbCVbD — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 31, 2023

il caso di Giulia Tramontano è finito sotto la lente di Chi l’ha Visto e dei tg da quando domenica scorsa si sono perse le sue tracce. La 29enne è ufficialmente scomparsa da quando il fidanzato ha denunciato la sua sparizione. L’ultimo messaggio è quello inviato ad un’amica intorno alle 21.00 in cui diceva di sentirsi molto scossa e turbata dopo una lite col compagno, con cui convive.

Per la famiglia la giovane non avrebbe avuto alcun motivo per sparire volontariamente soprattutto perché incinta di sette mesi. La sorella sui social ha lanciato un nuovo appello: “Noi cerchiamo Giulia. Stop. Noi non indaghiamo, non accusiamo, non creiamo storie. Fate altrettanto per favore. Vi chiedo la cortesia di far girare solo i nostri appelli, solo quello autorizzato da noi familiari”.