Johnny Depp e Amber Heard saranno oggetto di una docuserie per Discovery+. L’annuncio arriva mentre la battaglia legale tra l’ex coppia è ancora calda in tribunale.

Secondo i primi dettagli, il progetto si chiamerà Johnny vs. Amber e sarà un documentario in due parti, che catturerà l’attenzione dei fan dell’attore dei Pirati dei Caraibi perché promette di gettare una “nuova luce” sul caso legale. Nel documentario saranno incluse interviste con gli avvocati che rappresentano entrambe le parti e le persone vicine alla situazione. Inoltre saranno presentati filmati d’archivio e clip audio a cui il pubblico non ha mai avuto accesso in passato.

Nick Hornby e Fran Baker sono i produttori esecutivi per Ottoman. Per quanto riguarda la Discovery, Matt Reid si occuperà della produzione esecutiva. In un’epoca in cui i contenuti in streaming possono avere difficoltà a ritagliarsi una nicchia, la docuserie su Johnny Depp e Amber Heard promette di fare enormi numeri.

“Attraverso i nastri, i video domestici e i messaggi di testo mostrati in tribunale, questi film offrono agli spettatori una visione rara e importante di un matrimonio che è andato tragicamente storto e di comprendere meglio la questione estremamente importante della violenza domestica”, ha detto Hornby a Deadline .

Durante una conferenza stampa, Johnny Depp ha dichiarato che avrebbe continuato a interpretare il personaggio dei Pirati dei Caraibi alle feste di compleanno dei bambini se ciò significasse rendere felici i suoi piccoli fan:

“Suppongo che questo sia il lato positivo di aver, in un modo strano, dato vita a quei personaggi come Capitan Jack o qualsiasi altra figura che ho avuto la fortuna di portare in vita”, ha detto Depp.

Ha continuato: “Non ho bisogno di una compagnia per farlo. Posso farlo da solo e nessuno può portarmelo via. Questo è il più grande piacere di Jack Sparrow. Posso viaggiare con il Capitano Jack in una scatola. E, quando l’occasione è giusta, posso tirarlo fuori per portare risate e sorrisi.”

Continua a leggere su optimagazine.com.