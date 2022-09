Non va Snapchat questo venerdì in Italia, visto che oggi 30 settembre pare siano in corso dei problemi con il regolare funzionamento del servizio. Sono frammentarie le notizie disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo, fermo restando che da quasi un anno non ci troviamo nella situazione di dover affrontare anomalie con questo marchio all’interno del nostro magazine. I dati raccolti fino a questo momento non mi inducono a parlare di vero e proprio down, ragion per cui è possibile che parte dell’utenza in questi minuti riesca ugualmente a collegarsi ai server.

A quanto pare non va Snapachat il 30 settembre: sono in corso problemi anche qui in Italia

Volendo avanzare qualche ipotesi, è possibile che qualche aggiornamento per determinati sistemi operativi non sia andato a buon fine. Magari è per questo che non va Snapachat oggi 30 settembre. La speranza è di imbattersi nel più breve tempo possibile in qualche comunicazione ufficiale da parte dello staff, in modo da inquadrare meglio i problemi con il servizio in Italia che sono emersi questo venerdì. Nel frattempo, è possibile monitorare tutta la vicenda in tempo reale con gli aggiornamenti che ci vengono forniti da Down Detector.

Allo stato attuale, solo attraverso i feedback degli utenti è possibile comprendere al 100% come stiano andando le cose qui da noi. Per questa ragione, nel caso in cui non va Snapchat sul vostro device, non esitate a commentare il pezzo di oggi, in modo da fornire un contributo ulteriore per mettere a fuoco la vicenda. Come accennato in precedenza, allo stato attuale non abbiamo ancora un post social da parte del team, con il quale potremmo comprendere i motivi che hanno portato al disservizio.

Aggiornamento ore 10. Le segnalazioni su possibili disservizi sono costanti, ma non aumentano. Non va Snapchat, ma resta la sensazione che il discorso valga solo per parte del pubblico.