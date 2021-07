Ci sono seri problemi Snapchat in questa mattinata dell’ultimo venerdì del mese 30 luglio. A dire la verità le prime avvisaglie di malfunzionamenti per il social si sono verificati subito dopo mezzanotte ma a distanza di ore l’anomalia non sembra del tutto risolto.

I problemi Snapchat odierni stanno interessando maggiormente i possessori di iPhone. In modo particolare, al tentativo di avvio dell’applicazione social, questa si chiude repentinamente, senza neanche avere la possibilità di procedere con login. A nulla valgono più tentativi in questa direzione e il riavvio del telefono.

In questa situazione, va dato atto che l’account social Snapchat Support su Twitter ha costantemente fornito dei riscontri sulle anomalie in corso nelle ultime ore. All’inizio di questa mattinata ha dunque parlato di anomalie del tutto risolte ma è pur vero che, anche al momento di questa pubblicazione, in molti non riescono ancora ad entrare nel proprio profilo. Il servizio Downdetector mette in evidenza, ad esempio, ancora centinaia di segnalazioni di errori all’apertura della piattaforma, in particolare sempre da iPhone.

Cosa c’è da fare se ci si ritrova ancora in balia dei problemi Snapchat in questa mattinata di venerdì? Il già citato supporto social suggerisce di aggiornare l’app social il prima possibile, per non incorrere negli errori delle ultime ore. Nel caso in cui il melafonino non abbia provveduto all’update in automatico, bisognerà eseguire l’operazione manualmente, recandosi nell’Apple App Store. Dopo l’installazione dell’ultima versione dello strumento, di certo epurata di qualche bug di troppo, tutto dovrebbe tornare nella normalità. Per quanto riguarda gli utenti Android, né in questa notte né tantomeno all’inizio di questo weekend, sembrano esserci particolari segnalazioni di difficoltà. La situazione, ad ogni modo, è ancora in continuo divenire e non mancherà di essere monitorata.

Aggiornamento 10:00 – Le difficoltà di accesso per Snapchat continuano ad essere latenti per un certo numero di utenti che lamentano pure non riuscire ad aggiornare il social dall’App Store.